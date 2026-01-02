Af söylentileri yeniden gündeme gelmişti: Adalet Bakanlığı’ndan net yalanlama

Son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan “af düzenlemesi geliyor” iddialarına Adalet Bakanlığı’ndan resmi açıklama geldi. Bakanlık, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Sosyal medya ve bazı basın organlarında dile getirilen “infaz indirimi” ve “örtülü af” iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Adalet Bakanlığı konuyla ilgili iddialara açıklık getirdi. Yapılan resmi değerlendirmede, gündemde herhangi bir af ya da infaz düzenlemesi bulunmadığı açıkça ifade edildi.

“GÜNDEMİMİZDE BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK”

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan haberlerde öne sürülen düzenlemelerin kurumun mevcut çalışmalarıyla ilgisinin olmadığı belirtildi. Açıklamada, “infaz sürelerinin eşitleneceği” ya da “cezanın yarısının cezaevi dışında tamamlanacağı” yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Haberde yer alan;

10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün 5 yıl sonra tahliye edileceği,

Cezasının yüzde 50’sini çeken hükümlüler için toplu tahliye yolunun açılacağı

şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Bakanlık, bu yönde hazırlanmış bir taslak, çalışma ya da planın bulunmadığını net bir dille duyurdu.

KAMUOYUNA RESMİ KAYNAK UYARISI

Yetkililer, infaz rejimi ve ceza hukukuna ilişkin konularda yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirterek, doğrulanmamış haber ve yorumların kamuoyunu yanıltabileceği uyarısında bulundu. Açıklamayla birlikte, “af” tartışmalarının şu aşamada hukuki bir karşılığı olmadığı da netleşmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi