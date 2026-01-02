Kulislerde bomba iddia: Hasan Ufuk Çakır için AK Parti yolu göründü

CHP’den istifasının ardından siyasi geleceği merak konusu olan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır hakkında Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Çakır’ın, AK Parti’ye katılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen ve parti yönetimine yönelik eleştirilerinin ardından disiplin süreci yaşayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP’den ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler Çakır’ın yeni siyasi adresine çevrilirken, kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Gazeteci Barış Yarkadaş, kamuoyuyla paylaştığı değerlendirmede Hasan Ufuk Çakır’ın Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına katılacağını öne sürdü. Yarkadaş, Çakır’la yaptığı görüşmeye dayanarak bu geçişin kısa süre içinde gerçekleşebileceğini belirtti.

“SEÇMENİN TALEBİ BELİRLEYİCİ OLDU”

İddiaya göre Çakır, seçim bölgesinde yaptığı temaslarda seçmenlerden farklı bir siyasi çizgide yoluna devam etmesi yönünde mesajlar aldı. Kendisinin de bu beklentileri dikkate alarak karar verdiği ifade edilirken, kulislerde geçişin hafta içinde netleşebileceği konuşuluyor.

CHP’DEN İSTİFAYA GİDEN SÜREÇ

Hasan Ufuk Çakır, CHP içinde yaşanan tartışmaların ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, bu sürecin hemen sonrasında partisinden istifa etmişti. İstifa kararı, parti kulislerinde ve TBMM’de geniş yankı uyandırmıştı.

SİYASETTE YENİ DENGELER Mİ OLUŞUYOR?

Çakır’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Ancak iddianın gerçekleşmesi halinde, TBMM’deki siyasi dengeler ve Mersin siyaseti açısından yeni bir dönemin başlayabileceği yorumları yapılıyor. Gözler, önümüzdeki günlerde yapılacak olası açıklamalara çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi