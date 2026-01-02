Karadeniz’de peş peşe rekor av: Düzce açıklarında bu kez 353 kiloluk orkinos çıktı

Düzce’nin Akçakoca açıklarında iki gün üst üste yakalanan dev orkinoslar Karadeniz’de ender görülen bir tabloyu ortaya koydu. Son avlanan balık 353 kiloya ulaştı.

Karadeniz’de balıkçıların ağına takılan dev orkinoslar dikkat çekmeye devam ediyor. Düzce’nin Akçakoca ilçesi açıklarında avlanan 353 kilogram ağırlığındaki orkinos, hem boyutlarıyla hem de arka arkaya gelen avlarla bölgedeki balıkçıları şaşırttı. Dev balık, satış için Samsun’a götürüldü.

İKİ GÜN ARAYLA İKİ DEV BALIK

Balıkçılar, 31 Aralık gecesi Karadeniz’in açık sularında ağlarına takılan orkinosu tekneye almakta zorlandı. Yaklaşık 2 metre 50 santimetre uzunluğundaki balık, 12 kişilik ekibin yoğun çabasıyla güverteye çıkarıldı. Aynı bölgede bir gün önce de 346 kilogramlık başka bir orkinosun yakalanması, “iki gün üst üste dev av” yorumlarını beraberinde getirdi.

SATIŞ İÇİN SAMSUN’A GÖTÜRÜLDÜ

Avlanan 353 kiloluk orkinos, satışa sunulmak üzere Atakum’daki balık tezgahına getirildi. Ağırlığı nedeniyle balık, tezgaha forklift yardımıyla indirildi. Tezgahta sergilenen dev orkinos, vatandaşların da yoğun ilgisini çekti.

KİLOSU 400 LİRADAN ALICI BEKLİYOR

Balıkçı Emin Kaan Tunçer, bu büyüklükte bir balığın nadir görüldüğünü belirterek, “Çoğu kişi ilk bakışta maket sanıyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Balığı kilosu 400 liradan satışa sunacağız. Kesim işlemi de ağırlığı nedeniyle burada yapılacak” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’de son günlerde yaşanan bu sıra dışı avlar, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin ne kadar bereketli bir döneme girdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

