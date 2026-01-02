Sahadaki şiddet olayında yeni gelişme: Beşiktaş’ın eski futbolcusu İbrahim Kaş hakkında tahliye kararı

Antalya’da bir amatör maçta yaşanan ve bir futbolcu velisinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayda tutuklanan eski milli futbolcu İbrahim Kaş için mahkemeden yeni karar çıktı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde geçen ay oynanan bir amatör lig karşılaşmasında yaşanan şiddet olayı spor camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Beşiktaş ve A Milli Takım’da da forma giymiş olan İbrahim Kaş, bir futbolcunun babasını darbettiği iddiasıyla tutuklanmış, hakkında “kasten yaralama” suçundan dava açılmıştı. Bugün görülen tutukluluk incelemesinde Kaş hakkında tahliye kararı verildi.

MAÇ ARASINDA YAŞANAN OLAY GÜNDEM OLMUŞTU

13 Aralık’ta Kaş Ağullu Futbol Sahası’nda oynanan 1923 Kaş Spor – Kaş Belediyespor karşılaşmasının devre arasında tribünlerde gerginlik yaşandı. Kaş Belediyespor’da yardımcı antrenör olarak görev yapan İbrahim Kaş’ın, rakip takımda oynayan bir futbolcunun babası olan Ogün Özdemir’e saldırdığı iddia edildi. İddiaya göre Özdemir, arkadan gelen sert bir tekme sonrası yere yığılarak bilincini kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDI, ÇENESİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ogün Özdemir, buradan Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontroller sırasında Özdemir’in çenesinde kırıklar olduğu tespit edildi. Yaşananların ardından Özdemir, kendisini darbettiği gerekçesiyle İbrahim Kaş’tan şikayette bulundu.

TUTUKLAMA VE DAVA SÜRECİ

Soruşturma kapsamında İbrahim Kaş gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Cezaevi’ne sevk edildi. Savcılık, Kaş hakkında “kasten yaralama” suçlamasıyla iddianame düzenleyerek dava açtı. Olay, özellikle tribünlerde çocukların da bulunması nedeniyle kamuoyunda geniş tepki topladı.

MAĞDUR VELİNİN İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ogün Özdemir, ifadesinde olay anını hatırlamadığını belirterek gözlerini ambulansta açtığını söyledi. Hiçbir tartışma yaşanmadığını vurgulayan Özdemir, saldırının sebepsiz olduğunu ve hayatının tehlikeye girdiğini dile getirdi. Tedavisinin sürdüğünü ifade eden Özdemir, adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Bugün yapılan tutukluluk incelemesinde mahkeme, İbrahim Kaş’ın tahliyesine karar verdi. Kaş’ın yargılanmasına tutuksuz devam edileceği öğrenilirken, dava süreci önümüzdeki duruşmalarda devam edecek.

Yaşanan olay, amatör liglerde güvenlik önlemleri ve tribünlerdeki şiddet sorununu bir kez daha gündeme taşımış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi