Müge Anlı ile yaşanan gerginliğin ardından Rahmi Özkan yayına çıkmadı: Gerçek nedeni açıklandı

31 Aralık yayınında yaşanan tartışma sonrası Rahmi Özkan’ın programa çıkmaması dikkat çekti. Sessizliğin nedeni, Müge Anlı’nın canlı yayında yaptığı açıklamayla netlik kazandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yılın son günkü bölümünde yaşanan kısa süreli tartışma, izleyicilerin gözünden kaçmadı. Programın 2 Ocak tarihli canlı yayınında avukat Rahmi Özkan’ın yer almaması ise sosyal medyada farklı iddiaların gündeme gelmesine yol açtı.

31 ARALIK YAYININDA KISA SÜRELİ GERİLİM

31 Aralık’ta ekrana gelen bölümde, programda ele alınan bir dosya sırasında Rahmi Özkan’ın yaptığı değerlendirmeye Müge Anlı itiraz etti. Anlı’nın, “Benim programımda bu şekilde konuşulmasını doğru bulmuyorum” sözleri üzerine Özkan da kendisine yönelik ifadelerin düzeltilmesini istedi. Tartışma kısa sürede sona erdi ve yayın normal akışına döndü.

YENİ BÖLÜMDE RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOKTU?

2 Ocak Cuma günü yayınlanan programda Rahmi Özkan’ın yer almaması, izleyiciler arasında “tartışma nedeniyle mi gelmedi?” sorularını beraberinde getirdi. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapılırken, gözler Müge Anlı’dan gelecek açıklamaya çevrildi.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Programın başında izleyicilere seslenen Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın yokluğunun tartışmayla ilgisi olmadığını vurguladı. Anlı, Özkan’ın eşinin sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda olduğunu belirterek, yaşanan durumun aileyi derinden etkilediğini söyledi.

“DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN” MESAJI

Müge Anlı, yaptığı açıklamada Rahmi Özkan’ın eşinin acil bir ameliyat geçirdiğini ve sağlık durumunun yakından takip edildiğini ifade etti. Anlı, “Şu an en önemli şey sağlık. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey’i yeniden aramızda görürüz” diyerek izleyicilerden dua istedi.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte, Rahmi Özkan’ın programa katılmamasının tartışmadan değil, tamamen sağlık gerekçelerinden kaynaklandığı netleşmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi