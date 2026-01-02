Açlıktan ölen 2 aylık bebek davasında kan donduran ifade: “Babam bilerek aç bıraktı”

İstanbul Fatih’te 2 aylık bir bebeğin açlıktan yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada annenin ifadesi ortaya çıktı. Anne, bebeğin üç gün boyunca bilerek beslenmediğini, dedenin mama verilmesini engellediğini ve “bırak ölsün” dediğini öne sürdü.

Kamuoyunu derinden sarsan bebek ölümüyle ilgili yürütülen adli soruşturmada anne tarafından verilen ifade, olayın vahametini gözler önüne serdi. Fatih’te 55 günlükken hayatını kaybeden bebeğin, aile içindeki baskı ve ihmaller sonucu bilerek aç bırakıldığı iddiası dosyaya girdi.

BEBEĞİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay, 30 Aralık’ta annenin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bebeğinin hareketsiz olduğunu bildirmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde, doğumda 3,2 kilogram olan bebeğin ölüm anında 2 kilograma düştüğü ve ileri derecede beslenme yetersizliği bulguları bulunduğu tespit edildi.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında anne, bebeğin babası ile aynı evde yaşayan dede ve anneanne gözaltına alındı. Şüpheliler, “kasten öldürme” suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ÜÇ GÜN MAMA VERMEMİZE İZİN VERMEDİ”

Anne ifadesinde, bebeğin bakımına büyük ölçüde dedenin müdahale ettiğini öne sürdü. Son üç gün boyunca bebeğin beslenmesine izin verilmediğini anlatan anne, kendisi ve eşinin mama vermek istemesine rağmen engellendiklerini söyledi. İfadeye göre, bu süreçte bebeğin hızla kilo kaybettiği ve ciddi halsizlik yaşadığı belirtildi.

“BIRAK ÖLSÜN” SÖZÜ DOSYAYA GİRDİ

Anne, dedenin bebeği istemediğini ve beslenmeyi bilinçli şekilde engellediğini iddia etti. İfadesinde, “Babam mama vermemizi engelliyordu, ‘mama verme, bırak ölsün’ diyordu” sözlerine yer verdi. Bu beyanlar, soruşturmanın seyrini değiştiren kritik deliller arasında değerlendiriliyor.

MÜDAHALE EDİLMEDİ, SAATLERCE BEKLENDİ

Anne, bebeğin nefes almadığının fark edilmesine rağmen uzun süre sağlık ekiplerine haber verilmediğini, ambulansın akşam saatlerinde çağrıldığını anlattı. Bebeğin ölümünden sonra da evde olağan yaşamın sürdüğü yönündeki ifadeler, dosyada dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, adli tıp raporları ve tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından iddianamenin hazırlanması bekleniyor. Olay, ihmaller zinciri ve aile içi şiddet iddialarıyla Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.

