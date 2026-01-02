12 saatte 1113 erkek iddiasıyla gündeme gelmişti: Lily Phillips’ten şaşırtan manevi dönüş

Gündemi sarsan açıklamalarıyla dünya basınında yer alan OnlyFans modeli Lily Phillips, pazar günü vaftiz edildiğini duyurdu. Phillips, bu adımıyla inancına yeniden yöneldiğini ve hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Bir dönem yaptığı sıra dışı açıklamalarla sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşen yetişkin içerik üreticisi Lily Phillips, 2026’ya girerken beklenmedik bir kararla gündeme geldi. Phillips, pazar günü vaftiz olduğunu açıklayarak maneviyatına yeniden döndüğünü ve önceliklerini gözden geçirdiğini duyurdu.

VAFTİZ KARARIYLA YENİ BİR DÖNEM

Phillips, pazar günü gerçekleştirilen vaftiz töreninin kendisi için derin bir anlam taşıdığını belirtti. Bu adımı “Tanrı’yla bağımı yeniden güçlendirmek” olarak tanımlayan Phillips, uzun süredir ihmal ettiğini düşündüğü manevi yönüne dönmek istediğini ifade etti. Paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

İNANÇLA BÜYÜDÜĞÜNÜ ANLATTI

Verdiği röportajda çocukluğundan bu yana Hristiyan bir ailede büyüdüğünü söyleyen Phillips, bebekken vaftiz edildiğini ve ailesinin kilise kültürüyle iç içe yaşadığını anlattı. Zamanla bu bağın zayıfladığını dile getiren Phillips, son kararıyla birlikte inancını hayatının merkezine yeniden almak istediğini vurguladı.

“İBADET HAYATIN HER ANINDA OLABİLİR”

Yoğun temposu sebebiyle düzenli olarak kiliseye gidemediğini söyleyen Phillips, ibadet anlayışının mekana bağlı olmadığını belirtti. Günlük yaşamında kısa dualarla bu bağı sürdürdüğünü anlatan Phillips, maneviyatın hayatın her anında yaşanabileceğini ifade etti.

YETİŞKİN İÇERİKLERE ARA SİNYALİ

Phillips, inancındaki bu dönüşümün kariyerine de yansıyabileceğini söyledi. 2026’ya girerken yetişkin içerik üretimini geri plana almayı planladığını belirten Phillips, “Hayatımda başka şeyleri önceliklendirmek istiyorum” diyerek yeni yıl için değişim mesajı verdi.

Son açıklamalarıyla bir kez daha gündem olan Lily Phillips’in bu kararlarının, kariyerinin nasıl şekilleneceği konusunda yeni bir tartışma başlattığı görülüyor.

