Hull City’ye iç sahada darbe! Acun Ilıcalı’nın ekibi 5 maç sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı

İngiltere Championship’te Hull City, MKM Stadium’daki karşılaşmada Stoke City’e 1-0 yenilerek iç sahada beş maçlık yenilmezlik serisini noktaladı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, ligde istikrar yakaladığı dönemde sahasında beklenmedik bir kayıp yaşadı. Championship’in 25. haftasında ağırladığı Stoke City’ye 1-0 mağlup olan Hull City, taraftarı önünde uzun süredir süren yenilmezliğini sonlandırdı.

İLK YARI DENGELİ, SONUÇ TEK GOLLE GELDİ

MKM Stadium’da oynanan mücadelede tempo dengeli başladı. Konuk ekip, 39. dakikada Robert Bozenik’in bitiriciliğiyle öne geçerek soyunma odasına avantajlı gitti. İkinci yarıda ev sahibi baskıyı artırsa da skoru değiştirecek gol gelmedi.

ENİS DESTAN İLK 11’DE BAŞLADI

Hull City formasıyla sahaya ilk 11’de çıkan milli futbolcu Enis Destan, karşılaşmada 72 dakika görev yaptı. Genç oyuncu mücadeleci görüntüsüne rağmen skor katkısı veremedi.

PUAN TABLOSU VE TAKVİM

Bu sonuçla Hull City 41 puanda kaldı; Stoke City ise puanını 37’ye yükseltti. Hull City bir sonraki hafta Watford’u ağırlayacak, Stoke City ise Norwich City deplasmanına çıkacak.

