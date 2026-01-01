Gabon’da kriz büyüyor: Galatasaraylı yıldızın takımı dağıldı, Milli forma askıya alındı

Afrika Uluslar Kupası’na erken veda eden Gabon Milli Takımı’nda hükümetten sert hamleler geldi. Teknik ekibin görevine son verilirken, milli takım faaliyetleri süresiz durduruldu. Yıldız isimlere yönelik yasak iddiaları futbol dünyasında yankı uyandırdı.

Afrika Uluslar Kupası’nda alınan ağır yenilgilerin ardından Gabon futbolunda kriz derinleşti. Turnuvayı puansız kapatan Gabon Milli Takımı için hükümet doğrudan devreye girerken, alınan kararlar Galatasaraylı Mario Lemina başta olmak üzere birçok ismi etkileyebilecek nitelikte oldu.

GRUPTAN PUANSIZ ÇIKIŞ TEPKİYİ TIRMANDIRDI

Fas’ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda Kamerun, Mozambik ve Fildişi Sahili karşısında sahaya çıkan Gabon, üç maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle son karşılaşmada elde edilen avantajın korunamaması, ülke kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yarattı.

LEMİNA’NIN DA YER ALDIĞI KADRO DAĞITILDI

Turnuvada Galatasaray forması giyen Mario Lemina’nın da bulunduğu kadro, son maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuç, sabırları taşıran kırılma noktası oldu.

HÜKÜMETTEN RADİKAL ADIM: TEKNİK KADRO GÖNDERİLDİ

Turnuva sonrası Gabon hükümeti, milli takımda görev yapan teknik heyetin tamamıyla yolların ayrıldığını açıkladı. Alınan kararın, başarısızlığın sadece saha içiyle sınırlı olmadığı mesajını verdiği yorumları yapıldı.

MİLLİ TAKIM FAALİYETLERİ SÜRESİZ DURDURULDU

Açıklamada, Gabon Milli Takımı’nın tüm organizasyonlarının geçici değil, süresiz olarak askıya alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu adımın, federasyon yapısında köklü bir değişimin habercisi olabileceği ifade ediliyor.

YILDIZ İSİMLER İÇİN YASAK İDDİASI

Ülkede en çok konuşulan başlıklardan biri ise tecrübeli futbolculara yönelik iddialar oldu. Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Ecuele Manga’nın, hükümet kararıyla milli takım formasından men edildiği öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi bir doğrulama henüz yapılmadı.

FEDERASYONA AÇIK MESAJ

Hükümet açıklamasında, Gabon Futbol Federasyonu’nun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulanırken, yaşanan sürecin yalnızca sportif değil, yapısal bir kriz olduğu mesajı verildi. Gabon futbolunun önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi