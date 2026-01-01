Yılbaşı gecesinin reyting lideri belli oldu: Zirve tek bir programa gitti

31 Aralık Çarşamba gecesi ekranlarda yılbaşı özel programları yarıştı. Dizilerin ara verdiği gecede izleyicinin tercihi netleşti ve reyting listesinin zirvesi değişmedi.

Yeni yıl haftası nedeniyle dizilerin ekrana gelmediği 31 Aralık Çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicinin karşısına özel yılbaşı programlarıyla çıktı. Müzik ve eğlence ağırlıklı yapımların öne çıktığı gecede, Total, AB ve ABC1 gruplarında liderlik yarışı dikkat çekerken, geceye damga vuran yapım açık ara farkla öne çıktı.

ZİRVEDE DEĞİŞİKLİK OLMADI

31 Aralık akşamı yayınlanan yılbaşı özel programları arasında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, tüm izleyici gruplarında birinciliği kimseye bırakmadı. Program, hem genel izleyici hem de reklam verenlerin yakından takip ettiği kategorilerde gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

EN YAKIN TAKİPÇİSİ EĞLENCE PROGRAMI OLDU

Reyting yarışında ikinci sıraya yaklaşan yapım İbo Show Yılbaşı Özel olurken, müzik ve sohbet ağırlıklı içerik izleyiciden güçlü bir ilgi gördü ancak zirveye ulaşamadı.

YARIŞMA PROGRAMLARI DA EKRANDAYDI

Yılbaşı gecesinde eğlence programlarının yanı sıra yarışma formatları da ekrana geldi. Lingo Türkiye – Yılbaşı Özel ve Kim Milyoner Olmak İster – Yılbaşı Özel bölümleri, özellikle AB grubunda belirli bir izleyici kitlesine ulaşsa da üst sıralara çıkamadı.

31 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG ÖZETİ

O Ses Türkiye – Yılbaşı Özel:

Total, AB ve ABC1 gruplarında 1. sıra

İbo Show – Yılbaşı Özel:

Tüm kategorilerde üst sıralarda

Lingo Türkiye – Yılbaşı Özel:

Özellikle AB grubunda dikkat çeken izlenme

Kim Milyoner Olmak İster – Yılbaşı Özel:

Orta sıralarda yer aldı

