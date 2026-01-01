Beşiktaş’ta ayrılık zinciri sürüyor! Sergen Yalçın’dan bir isim daha için net karar

Beşiktaş’ta devre arası yapılanması hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yeni sezon planlaması kapsamında bir futbolcunun daha kamp dışı bırakıldığı iddia edildi.

Sezonun ilk bölümünde istikrarlı bir görüntü çizemeyen Beşiktaş, ikinci yarı öncesi köklü bir değişim sürecine girdi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadro yeniden şekillenirken, ayrılık listesine bir ismin daha eklendiği kulislerde konuşuluyor

DEVRE ARASI STRATEJİSİ NETLEŞİYOR

Beşiktaş yönetimi, sezonun kalan bölümünde daha rekabetçi ve uyumlu bir kadro kurmak amacıyla kapsamlı bir planlama yürütüyor. Bu doğrultuda, teknik heyetin beklentilerini karşılayamayan futbolcularla yolların ayrılması gündeme alındı.

KAMP KADROSUNDA YER ALMAYACAK

Edinilen bilgilere göre, savunma hattında görev yapan Felix Uduokhai, Antalya’da gerçekleştirilecek ara dönem kampı kadrosuna dahil edilmeyecek. Oyuncuya kararın iletildiği ve kariyerine başka bir kulüpte devam etmesi için süreç başlatıldığı öğrenildi.

TEKNİK HEYET PERFORMANSTAN MEMNUN KALMADI

Sezon başında önemli beklentilerle forma verilen futbolcunun, maç içi performansı ve genel katkısının teknik heyeti tatmin etmediği ifade ediliyor. Bu nedenle ayrılık kararının tamamen sportif gerekçelere dayandığı vurgulanıyor.

AYRILIKLAR DEVAM EDEBİLİR

Beşiktaş’ta devre arası hareketliliğinin bununla sınırlı kalmayabileceği belirtilirken, kamp süreci öncesinde bazı isimler için daha benzer kararların alınabileceği konuşuluyor. Yönetimin, ayrılıkların netleşmesinin ardından transfer hamlelerine hız vermesi bekleniyor.

