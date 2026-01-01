“2026’da şampiyonluk geliyor mu?” Astrolog Can Aydoğmuş’un Fenerbahçe yorumu gündem oldu

Daha önce yaptığı tarihli öngörülerle dikkat çeken astrolog Can Aydoğmuş, katıldığı programda Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran yeni bir iddiayı dile getirdi. Aydoğmuş’un “2026” vurgusu kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Geçmişte Fenerbahçe için yaptığı zamanlamalı yorumlarla sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çeken Can Aydoğmuş, bu kez çok daha iddialı bir açıklamayla kamuoyunun karşısına çıktı. Katıldığı televizyon programında konuşan Aydoğmuş, Fenerbahçe’nin önünde “olumlu ve güçlü” bir sürecin başladığını savundu.

“YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLADI” VURGUSU

Programda Fenerbahçe taraftarlarına seslenen Can Aydoğmuş, kulüp adına kritik bir zaman dilimine girildiğini öne sürdü. Aydoğmuş, sarı-lacivertli camianın uzun süredir beklediği başarıların artık daha görünür hale geleceğini ifade etti.

“FENERBAHÇELİLER, ZAMANINIZ GELDİ”

Aydoğmuş’un açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise taraftara doğrudan yaptığı çağrı oldu. “Fenerbahçeliler, sizin zamanınız geldi” sözleriyle konuşmasını sürdüren Aydoğmuş, kulübün sportif ve psikolojik olarak daha güçlü bir döneme girdiğini savundu.

“2026” İDDİASI SOSYAL MEDYAYI HAREKETLENDİRDİ

Astrolog Aydoğmuş’un “2026 yılında şampiyonluk” ifadesi, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Açıklama sonrası taraftarlar arasında hem destekleyici hem de temkinli yorumlar dikkat çekti. Özellikle önceki “yükseliş” öngörülerinin hatırlatılması, tartışmayı daha da alevlendirdi.

TARAFTAR CEPHESİNDE YORUM YAĞMURU

Sarı-lacivertli taraftarlar, Aydoğmuş’un sözlerini sosyal medyada yoğun şekilde tartıştı. Kimi kullanıcılar açıklamaları umut verici bulurken, kimi taraftarlar ise sahadaki performansın belirleyici olacağı görüşünü dile getirdi. Açıklamalar, kısa sürede spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

