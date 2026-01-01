Yeni yılın ilk sabahında tarihi buluşma: Türkiye Gazze için Galata Köprüsü’nde tek yürek

Yeni yılın ilk gününde Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için İstanbul’da bir araya geldi. Sabah namazının ardından başlayan yürüyüş, Galata Köprüsü’nde on binlerin katılımıyla tarihi bir tabloya dönüştü.

2026 yılının ilk sabahında İstanbul, vicdan ve dayanışma mesajlarının yükseldiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Milli İrade Platformu çağrısıyla sabah namazında camilerde toplanan vatandaşlar, Filistin halkına destek vermek ve Gazze’de süren saldırılara dikkat çekmek amacıyla Galata Köprüsü’ne yürüdü.

CAMİLERDEN KÖPRÜYE UZANAN YÜRÜYÜŞ

Eylem kapsamında katılımcılar; Ayasofya-i Kebir, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Eminönü Yeni Camii’nde kılınan sabah namazlarının ardından kortejler oluşturarak Galata Köprüsü’ne yöneldi. “Susmuyoruz, sinmiyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganları eşliğinde ilerleyen kalabalık, İstanbul’un merkezinde dikkat çekici bir dayanışma görüntüsü oluşturdu.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YOĞUN KATILIM

Soğuk ve karlı havaya rağmen yürüyüşe her yaştan binlerce kişinin katıldığı gözlendi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı güzergah boyunca vatandaşlara sıcak çorba ve içecek ikram edildi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, yürüyüş boyunca tekbirler getirerek Gazze’ye destek mesajları verdi.

PROTOKOL VE STK’LARDAN GENİŞ KATILIM

Yürüyüşe çok sayıda bakan, milletvekili, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yerel yönetici de katıldı. Katılımcılar, bu buluşmanın yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda toplumsal vicdanın ortak bir sesi olduğunu vurguladı.

“GAZZE İÇİN VİCDANİ BİR DURUŞ”

Galata Köprüsü’nde yapılan açıklamalarda, Gazze’de yaşanan sivil kayıplara dikkat çekilerek uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. Konuşmacılar, Filistin meselesinin sadece bölgesel değil, evrensel bir adalet ve insan hakları sorunu olduğunun altını çizdi.

TRAFİK VE GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

Yürüyüş nedeniyle Galata Köprüsü ve çevresindeki bazı cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, polis ekipleri etkinlik boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.

