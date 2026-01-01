Zohaer Majhadi’nin ifadesi ortaya çıktı: Boğaz’daki yalıda düzenlenen partilere dair çarpıcı iddialar

İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Les Benjamin’s markasının yöneticisi Zohaer Majhadi’nin savcılık ifadesi dosyaya girdi. Majhadi, firari iş insanı Kasım Garipoğlu’na ait Boğaz’daki yalıda düzenli olarak uyuşturucu partileri yapıldığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Les Benjamin’s direktörü Zohaer Majhadi’nin verdiği ifade, dosyaya girerek kamuoyuna yansıdı.

“15 GÜNDE BİR PARTİ DÜZENLENİYORDU” İDDİASI

Majhadi, savcılıktaki ifadesinde firari iş insanı Kasım Garipoğlu’nun Boğaz’daki yalısında yaklaşık iki haftada bir partiler düzenlendiğini ileri sürdü. Bu organizasyonlara yurt dışından da katılımcıların geldiğini iddia eden Majhadi, söz konusu toplantılarda uyuşturucu madde kullanıldığını öne sürdü.

“BU İSİMLERİ TANIYORUM” DEDİ

İfadesinde bazı tanıdık isimlerden de söz eden Majhadi, Burak Ateş ve Şeyma Subaşı’nı tanıdığını belirterek, bu kişilerin söz konusu partilerde bulunduğunu iddia etti. Majhadi, bu organizasyonların uluslararası bir çevreye sahip olduğunu savundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkındaki “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” ve “fuhuş” suçlamalarını reddeden Majhadi, kimseye madde satmadığını öne sürdü. Uzun süredir Türkiye’de yaşadığını ifade eden Majhadi, işine odaklı bir hayat sürdüğünü ve suçlamaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Dosyada adı geçen bazı diğer şüphelilerin de ifadelerine ulaşıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında savcılığın yeni deliller doğrultusunda incelemelerini sürdürdüğü, dosyanın gizlilik kararı kapsamında genişletildiği bildirildi.

