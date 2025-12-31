Diyarbakır’da kar hayatı felç etti: Yollar kapandı, trafik durma noktasına geldi

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapanan yollar nedeniyle çok sayıda araç yolda kalırken, hava ulaşımı da aksadı.

Diyarbakır’da etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezinde ve kırsal bölgelerde günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Karla birlikte yolların kayganlaşması sonucu sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı ve trafik zaman zaman tamamen kilitlendi.

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Kentin birçok noktasında kar birikmesi nedeniyle araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Özellikle eğimli yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ilerleyemeyerek yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli alanlara çekildi.

TRAFİK KAZALARI VE TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

Kayganlaşan yollar nedeniyle kent genelinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kulp ilçesinde yokuş aşağı kayan bir minibüs, son anda yapılan manevra sayesinde olası bir kazaya neden olmadan durduruldu. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EKİPLER SAHADA, TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda ulaşımın açık kalması için yoğun mesai yaptı. Yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve zincirsiz yola devam etmemeleri uyarısında bulundu.

HAVALİMANINDA SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Kar yağışının akşam saatlerinde daha da yoğunlaşmasıyla birlikte Diyarbakır Havalimanı’nda uçuşlarda aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken, yolculara alternatif uçuşlar için bilgilendirme yapıldı.

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kar yağışıyla birlikte Diyarbakır’ın tarihi dokusu da beyaza büründü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları, Urfakapı, Dağkapı ve Mardinkapı çevresi havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzaralar, kentin kar altındaki siluetini gözler önüne serdi.

KAR SEVİNCİ DE YAŞANDI

Zorlu hava koşullarına rağmen bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Dağkapı Meydanı’na aileleriyle gelen çocuklar kartopu oynarken, ilk kez karla karşılaşan miniklerin sevinci yüzlerine yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi