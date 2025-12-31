Kasım Garipoğlu, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık detayı: 7 ismin tüm mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu 7 şüphelinin tüm mal varlığına el koyma kararı verildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu merkezli soruşturmada yeni ve dikkat çekici bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirlenen 7 kişi hakkında, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA EL KOYMA KARARI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre;

Kasım Garipoğlu,

Fatih Garipoğlu,

Burak Ateş,

Ayşegül Şeynova,

Gökmen Kadir Şeynova,

Mert Vidinli

ve Ezgi Fındık’a ait tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile banka hesapları tedbir altına alındı.

AKLAMA SUÇU KAPSAMINDA UYGULANDI

El koyma kararının, Türk Ceza Kanunu kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin aklanması şüphesiyle alındığı bildirildi. Savcılık, mali hareketlerin incelenmesi sonucunda bu tedbirin zorunlu hale geldiğini değerlendirdi.

ŞÜPHELİLER YURT DIŞINDA

Dosyada yer alan bilgilere göre söz konusu isimler hakkında;

uyuşturucu madde imal ve ticareti,

uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma,

fuhuşa teşvik ve aracılık

gibi suçlamalarla yakalama kararı bulunuyor. Şüphelilerin tamamının yurt dışında oldukları tespit edilirken, haklarında uluslararası adli süreçlerin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü, mali kayıtlar ve dijital veriler başta olmak üzere tüm delillerin ayrıntılı biçimde incelendiği vurgulandı. Dosyada gizlilik kararı bulunduğu ve yeni adımların atılabileceği belirtildi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMA GENİŞLEDİ

Soruşturma sürecinde daha önce de kamuoyunda tanınan birçok isimden ifade alınmış, bazı kişilerden adli testler kapsamında kan ve saç örnekleri temin edilmişti. Operasyonların ardından dosyanın kapsamı genişletilirken, mali boyutun ön plana çıktığı görülüyor.

MALİ İNCELEME DERİNLEŞTİRİLECEK

El koyma kararının ardından, şüphelilere ait şirketler, taşınmazlar, banka hareketleri ve dijital varlıkların detaylı biçimde mercek altına alınacağı öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni tedbir kararlarının da gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi