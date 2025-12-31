Galatasaray’ın efsane ismi Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi. Özdenak’ın vefatı spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Galatasaray formasıyla uzun yıllar sahalarda iz bırakan Gökmen Özdenak’tan acı haber geldi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Özdenak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre Gökmen Özdenak, evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Özdenak’ın sağlık durumu kritik seyretmiş, ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

GALATASARAY TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Futbolculuk kariyerinin en parlak dönemini Galatasaray formasıyla yaşayan Özdenak, sarı-kırmızılı ekipte 13 sezon görev yaptı. Bu süreçte dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası kazanan kadrolarda yer aldı. Avrupa kupalarında attığı tarihi gollerle de kulüp hafızasında özel bir yer edindi.

AY-YILDIZLI FORMAYLA MİLLİ GÖREV

Gökmen Özdenak, milli takımda da Türkiye’yi temsil etti. Ay-yıldızlı formayı birçok kez giyen Özdenak, futbolculuk kariyeri boyunca hem kulüp hem milli takım düzeyinde önemli katkılar sundu.

EKRANLARIN TANINAN YORUMCUSUYDU

Aktif futbol yaşantısının ardından spor yazarlığı ve televizyon yorumculuğuna yönelen Özdenak, uzun yıllar Telegol başta olmak üzere çeşitli programlarda yorumlarıyla izleyiciyle buluştu. Kendine has üslubu ve açık sözlü değerlendirmeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

GALATASARAY’DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray Kulübü, Gökmen Özdenak’ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, kulüp tarihine yaptığı katkıların unutulmayacağını vurguladı. Mesajda, Özdenak’ın hem futbolculuk hem de spor insanı kimliğiyle camiada derin izler bıraktığı ifade edildi.

TÜRK FUTBOLUNDA DERİN İZ BIRAKTI

Gökmen Özdenak’ın vefatı, yalnızca Galatasaray camiasında değil, Türk futbolunun tüm paydaşları arasında büyük üzüntüyle karşılandı. Özdenak, sahadaki başarılarının yanı sıra futbolu yorumlayan ve anlatan yönüyle de Türk spor tarihinde özel bir yere sahip oldu.

Kaynak: Haber Merkezi