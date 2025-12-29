Hangi illerde okullar tatil? Yoğun kar nedeniyle 7 ilde eğitime ara verildi

Etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 ilde 30 Aralık Salı günü okullar tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli olacak.

Türkiye genelinde yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, yoğun kar, don ve buzlanma riski nedeniyle bazı illerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

KAR TATİLİ KARARI ALINAN İLLER AÇIKLANDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller şöyle sıralandı:

Mardin, Karabük, Siirt, Batman, Bolu, Şırnak ve Diyarbakır.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Söz konusu illerde görev yapan hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi. Kararın, olası ulaşım sorunları ve güvenlik risklerini azaltmayı amaçladığı belirtildi.

SOĞUK HAVA VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji verilerine göre, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte don ve buzlanma riskinin artacağına dikkat çekilirken, sürücüler ve yayalar için tedbir çağrısı yapıldı.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma ve resmi duyuruların yakından takip edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Hava koşullarına bağlı olarak yeni tatil kararlarının da gündeme gelebileceği ifade edildi.

