Türkiye ile Ermenistan arasında vize sürecinde yeni düzenleme

Türkiye ve Ermenistan, normalleşme süreci kapsamında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize uygulamasını karşılıklı olarak kolaylaştırma kararı aldı.

KARAR KARŞILIKLI OLARAK ALINDI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize işlemlerini kolaylaştırma yönünde karşılıklı karar aldığı belirtildi. Uygulamanın, karşılıklı güven artırıcı adımların bir parçası olduğu vurgulandı.

UYGULAMA 1 OCAK 2026’DA BAŞLAYACAK

Alınan karara göre, söz konusu pasaportlara sahip kişiler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren vize başvurularını ücretsiz e-vize sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Böylece, iki ülke arasında resmi ve yarı resmi temasların daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ VURGUSU

Açıklamada, Türkiye ile Ermenistan’ın ilişkileri tam normalleşme hedefine ulaşacak şekilde, ön koşul olmaksızın sürdürme iradesini bir kez daha teyit ettiği belirtildi. Atılan bu adımın, diplomatik temasların ve iş birliği kanallarının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İLİŞKİLERDE TEKNİK KOLAYLIK DÖNEMİ

Uzmanlar, vize sürecindeki bu düzenlemenin özellikle resmi ziyaretler, uluslararası toplantılar ve kurumsal temaslar açısından süreci hızlandıracağını değerlendiriyor. Kararın, ilerleyen dönemde farklı alanlarda atılabilecek yeni adımlar için zemin oluşturabileceği ifade ediliyor.

