Gazeteci Fatih Altaylı hakkında yürütülen davada tahliye kararı verildi

“Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı için istinaf incelemesi sırasında tahliye kararı çıktı.

YouTube kanalındaki bir yayında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve hapis cezasına mahkum edilen gazeteci Fatih Altaylı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, Altaylı’nın tahliyesine hükmetti.

İSTİNAF MAHKEMESİNDEN TAHLİYE KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Altaylı’nın avukatları tarafından yapılan başvuruyu değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, sanığın tutuklu yargılanmasına gerek olmadığına karar verilerek tahliye kararı alındı.

TUTUKLULUK SÜRESİ VE DELİLLER DİKKATE ALINDI

Mahkeme, kararında sanığa isnat edilen suçun niteliğini, dosyadaki delillerin toplanmış olmasını, kaçma şüphesinin bulunmamasını ve Altaylı’nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurdu. Bu gerekçelerle tahliyenin uygun olduğu değerlendirildi.

DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Soruşturma, Altaylı’nın 20 Haziran’da YouTube kanalında yaptığı bir yayında Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler üzerine başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu yayının herkese açık şekilde yayımlandığı ve geniş kitlelere ulaştığı belirtildi.

YEREL MAHKEME HAPİS CEZASI VERMİŞTİ

Davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Altaylı’yı “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı.

İSTİNAF İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Tahliye kararına rağmen, istinaf mahkemesinin dava dosyasına ilişkin incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Üst mahkemenin, verilen hapis cezasına ilişkin nihai değerlendirmesini ilerleyen süreçte yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi