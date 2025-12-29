Fenerbahçe’den sürpriz hamle: Sörloth gündemdeyken ikinci transfer için geri sayım

Fenerbahçe’de transfer gündemi yeniden şekillendi. Alexander Sörloth beklentisi sürerken sarı-lacivertli yönetim, sol bek için sürpriz bir ismi bitirmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon planlamasını hızlandıran Fenerbahçe’de transfer çalışmaları çok yönlü şekilde sürüyor. Forvet hattı için Alexander Sörloth ismi konuşulurken, yönetim önceliği farklı bir bölgeye çevirerek sol bek transferinde sona yaklaştı.

ÖNCELİK SOL BEK: GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Sarı-lacivertli ekip, savunma hattını güçlendirmek adına sol bek mevkisi için resmi adımlar attı. Bu doğrultuda Hollanda Eredivisie ekiplerinden FC Utrecht’te forma giyen Souffian El Karouani ile temaslar yoğunlaştı. Sözleşmesinin bitimine kısa süre kalan oyuncu için yapılan ilk teklif sonuçsuz kalırken, revize edilen yeni teklif sonrası anlaşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

25 yaşındaki Faslı sol bek, bu sezon hücum katkısıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı. Gol ve asist üretkenliğiyle dikkat çeken El Karouani’nin, duran toplardaki etkinliği ve oyun kurulumuna katkısı teknik ekibin raporlarında olumlu not aldı. Savunma yönündeki eksiklerini hücum katkısıyla dengeleyebilen bir profil çizdiği belirtiliyor.

SÖRLOTH TRANSFERİNDE MALİYET HESABI

Bir diğer yandan Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Alexander Sørloth transferinde maliyetin belirleyici unsur olduğu öğrenildi. Oyuncunun kulübü Atlético Madrid ile yapılacak olası görüşmelerde, bonservis ve maaş taleplerinin toplamda çok yüksek bir rakama ulaştığı ifade ediliyor. Bu nedenle yönetimin alternatif planları devreye aldığı konuşuluyor.

YÖNETİMDEN TARAFTARA MESAJ

Katar’ın Doha kentinden dönen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, transfer sürecine ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede, taraftarların endişe etmemesi gerektiğini ve kadroyu güçlendirecek adımların atılacağını söyledi.

TRANSFER TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Fenerbahçe cephesinde hem savunma hem de hücum hattı için görüşmeler eş zamanlı ilerlerken, sol bek transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde gözler, yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi