Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yalova’daki operasyon hakkında Mesaj: Terörle mücadelede geri adım yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit olan polisler için başsağlığı dileyerek, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonun ardından devletin en üst düzeyinden ilk değerlendirme geldi. Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yapılara karşı hem yurt içinde hem de sınır ötesinde mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

“MİLLETİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN KARARLIYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Yalova’daki operasyonda şehit düşen emniyet mensuplarına Allah’tan rahmet dileyerek, ailelerine ve Emniyet Teşkilatı’na başsağlığı mesajı iletti. Erdoğan, terörle mücadelenin tavizsiz bir anlayışla sürdürüleceğini ifade etti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ YÜRÜTÜLÜYOR

Operasyonla ilgili adli sürecin de başlatıldığı bildirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında birden fazla savcının görevlendirildiği, olayla bağlantılı şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Yaşanan gelişmenin ardından hükümet ve Meclis kanadından da taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit polisler için başsağlığı dileklerini paylaştı.

MUHALEFETTEN DE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada, şehit polisler için taziye dileklerini ileterek, yaralı güvenlik görevlilerine acil şifa temennisinde bulundu.

“TERÖRÜN HİÇBİR TÜRÜNE GEÇİT YOK”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörün insanlığın ortak düşmanı olduğunu vurgularken; İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise birlik ve beraberliği hedef alan hiçbir yapının amacına ulaşamayacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi