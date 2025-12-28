Güllü’nün Oğlundan Canlı Yayında Dikkat Çeken Açıklamalar: “Sessiz Kalmayacağım”

Yalova’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, canlı yayında suskunluğunu bozdu. Gülter, olayın aydınlatılması için artık geri durmayacağını söyledi.

Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü’nün ölümüne ilişkin kamuoyunda süren tartışmalarla ilgili ilk kez kapsamlı açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Gülter, bugüne kadar bilinçli olarak sessiz kaldığını ancak bundan sonra merak edilen sorulara yanıt vereceğini ifade etti.

“GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUM”

Annesiyle ilişkisinin her zaman güçlü olduğunu dile getiren Gülter, yaşananların ardından kendi içinde de ciddi sorgulamalar yaptığını söyledi. Olayın ilk anlarında yaşananları “kaza” olarak değerlendirdiğini belirten Gülter, zamanla ortaya çıkan gelişmelerin kafasında soru işaretleri oluşturduğunu vurguladı.

“ARTIK KONUŞACAĞIM”

Canlı yayındaki ifadelerinde, bugüne dek kamuoyuna açıklama yapmaktan özellikle kaçındığını dile getiren Gülter, bundan sonraki süreçte suskunluğunu sürdüremeyeceğini söyledi. “Kimseye iftira atmak istemem ama gerçekler neyse ortaya çıkmalı” diyen Gülter, adaletin sağlanmasının herkes için önemli olduğunu belirtti.

AİLE İLİŞKİLERİNE DAİR ÇARPICI SÖZLER

Gülter, annesi ile ablası arasında zaman zaman gerilimler yaşandığını, bunun birçok ailede görülebilecek türden anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti. Ablasının karakter yapısına dair değerlendirmelerde bulunan Gülter, duygusal ve tepkisel bir yapıya sahip olduğunu, bazı durumlarda kontrolsüz davranabildiğini söyledi.

SORUŞTURMA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Hatırlanacağı üzere, Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, olay sırasında evde bulunan bir kişi hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.

“KİM SUÇLUYSA ORTAYA ÇIKSIN”

Tuğberk Yağız Gülter, açıklamalarının sonunda sürecin sağlıklı şekilde tamamlanmasını istediğini vurgulayarak, “Bu olayda kimlerin sorumluluğu varsa, en küçük payı olan dahil herkesin ortaya çıkmasını istiyorum” dedi.

