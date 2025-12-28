Türkiye–Ermenistan sınırı için 2026 iddiası: Kademeli açılış gündemde

1993’ten bu yana kapalı olan Türkiye–Ermenistan sınırının, 1 Ocak 2026 itibarıyla sınırlı bir geçiş modeliyle açılabileceği öne sürüldü. İddialara göre ilk aşamada geçişler yalnızca üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleriyle sınırlı olacak.

Türkiye ile Ermenistan arasında yıllardır kapalı olan kara sınırına ilişkin dikkat çeken bir iddia yeniden gündeme geldi. Normalleşme sürecine dair yürütülen temaslar kapsamında, sınır kapılarının 2026 yılının başından itibaren kontrollü ve kademeli biçimde açılmasının planlandığı ileri sürülüyor.

KADEMELİ AÇILIŞ MODELİ MASADA

Rusya merkezli bir yayın organında yer alan habere göre, Türkiye’nin Ermenistan’la normalleşme sürecindeki özel temsilcisi tarafından Erivan’a iletildiği iddia edilen resmi bir belgede, sınırın 1 Ocak 2026 tarihinde devreye alınmasının öngörüldüğü belirtildi. Aynı belgede, ilk aşamada sınır geçişlerinin yalnızca üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport taşıyan kişilerle sınırlı tutulmasının planlandığı ifade edildi.

YÜK TAŞIMACILIĞI İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİSİ

İddialara konu olan metinde, doğrudan ticari yük taşımacılığına henüz izin verilmediği, bunun yerine Gürcistan üzerinden Ermenistan’a yönelik bir transit taşıma seçeneğinin değerlendirildiği aktarıldı. Bazı Ermeni basın organları ise Türkiye’nin iki ülke arasında doğrudan lojistik geçişe şu aşamada sıcak bakmadığı yönünde yorumlara yer verdi.

ERİVAN’DAN ALTYAPI HAZIRLIĞI MESAJI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son günlerde yaptığı açıklamalarda sınırların açılmasına yönelik teknik hazırlıklara dikkat çekti. Paşinyan, sınır ve gümrük kapılarında modern altyapı ile ileri teknolojiye dayalı ekipmanların kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bu sistemlerin yalnızca Türkiye sınırıyla sınırlı kalmayacağı, Azerbaycan, Gürcistan ve İran sınırlarında da kullanılmasının hedeflendiği ifade edildi.

“SOMUT VE GENİŞ ADIMLARIN ZAMANI GELDİ”

Paşinyan, Türkiye ile sürdürülen temaslara ilişkin değerlendirmesinde, ilişkilerde artık sembolik adımların ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Demir yolu projelerinin bu süreçte öncü rol üstlenebileceğini dile getiren Paşinyan, karşılıklı siyasi irade oluşması halinde daha kapsamlı adımların atılabileceğine işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi