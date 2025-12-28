Kar yağışı tatili beraberinde getirdi: 7 il ve ilçede okullar kapalı

Yoğun kar, buzlanma ve fırtına uyarıları sonrası Türkiye’nin farklı noktalarında eğitime ara kararları peş peşe geldi. Mevsimin ilk kar tatili 7 il ve ilçede uygulanacak.

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte beklenen haber geldi. Meteoroloji ve yerel yönetimlerin yaptığı değerlendirmelerin ardından, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde 29 Aralık Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

EĞİTİME ARA VERİLEN İL VE İLÇELER AÇIKLANDI

Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan resmi duyurulara göre; Zonguldak, Karabük, Bolu, Van ve Düzce illerinin tamamında, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ile Kastamonu’nun Küre ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

KAR, BUZLANMA VE FIRTINA ETKİLİ OLDU

Kararların alınmasında; yoğun kar yağışı, don ve buzlanma riski ile birlikte kuvvetli rüzgâr ve fırtına ihtimali etkili oldu. Yetkililer, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrenci güvenliğini gerekçe gösterdi.

HANGİ KURUMLARI KAPSIYOR?

Eğitime ara kararı;

Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarını,

Anaokulları ve kreşleri,

Rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerini,

Bazı bölgelerde Kur’an kurslarını kapsıyor.

Ayrıca birçok ilde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de idari izinli sayıldı.

YETKİLİLERDEN UYARI: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Valilikler, vatandaşlara buzlanma ve görüş mesafesi düşüklüğüne karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Özellikle özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma ve resmi duyuruların takip edilmesi istendi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bazı bölgelerde aralıklarla devam edebileceğini belirterek yeni tatil kararlarının da gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak