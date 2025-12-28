Diyarbakır’da dehşet: Tahliyeden sonra kadın cinayeti işlendi

Diyarbakır’da cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen bir erkek, birlikte yaşadığı kadını öldürdü. Cinayetin ardından cesedin boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan kadın cinayeti kamuoyunda infiale yol açtı. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce cezaevinden çıkan O.G., dini nikahla birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı’yı öldürdü. Olayın ortaya çıkmasıyla şüpheli gözaltına alındı.

CİNAYET SUR İLÇESİNDE İŞLENDİ

Olay, Sur ilçesine bağlı Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrası kırsalında yaşandı. İddiaya göre O.G., henüz bilinmeyen bir nedenle Rojda Yakışıklı ile tartıştı. Tartışmanın ardından Yakışıklı’nın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

CESEDİ ARAZİYE GÖMDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Cinayetin ardından şüphelinin, genç kadının cansız bedenini yerleşim yerinden uzak bir noktaya götürdüğü ve boş bir araziye gömdüğü ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gömüldüğü yer belirlendi ve cenaze topraktan çıkarıldı.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Rojda Yakışıklı’dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan araştırmada, cinayete ulaşıldı. Yapılan teknik ve saha incelemelerinin ardından şüpheli O.G. yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yakışıklı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. O.G.’nin daha önce uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.

