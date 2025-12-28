Uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon: Rapçi Ege Karataşlı ve Buse İskenderoğlu gözaltında

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmasında bu sabah dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Rap dünyasında tanınan Ege Karataşlı ile model Buse İskenderoğlu’nun gözaltına alınması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Son dönemde sanat ve magazin dünyasını da kapsayan uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, rapçi Ege Karataşlı ve Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

RAP DÜNYASINDA TANINAN İSİM OPERASYON KAPSAMINDA

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, müzik çalışmalarında “Ege!” mahlasını kullanan Ege Karataşlı, uyuşturucu suçlamaları kapsamında yürütülen operasyon çerçevesinde gözaltına alındı. Karataşlı’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

MODEL BUSE İSKENDEROĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim Buse İskenderoğlu oldu. 2016 yılında Miss Türkiye tacını takan İskenderoğlu’nun da soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Edinilen bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada, son günlerde sanat, müzik ve sosyal medya çevrelerine uzanan bağlantılar mercek altına alındı. Operasyonun, uyuşturucu temini ve kullanımına yönelik iddialar çerçevesinde derinleştirildiği ifade ediliyor.

ŞEVVAL ŞAHİN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Şevval Şahin’in, Buse İskenderoğlu ile yakın arkadaş olduğu bilgisi de dosyada yer aldı. Daha önce kamuoyuna “Türkiye’ye döneceğim” yönünde açıklama yaptığı hatırlatılan Şahin’in henüz ülkeye dönüş yapmadığı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gözaltına alınan isimlerle ilgili soruşturmanın hangi suçlamalar kapsamında ilerleyeceğine dair resmi detayların, savcılık ve emniyet kaynaklarından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

