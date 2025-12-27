Fenerbahçe’de sürpriz kaleci gündemi: Mert Günok ihtimali masada

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan milli kaleci Mert Günok’un durumu yakından izleniyor. Fenerbahçe, eski oyuncusu için şartların oluşmasını bekliyor.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazanırken, kaleci hattı için dikkat çeken bir isim yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, Beşiktaş’ta kadro planlaması dışında bırakılan deneyimli eldiven Mert Günok’u takip ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE ESKİ KALECİSİNİ İZLİYOR

Kulübe yakın kaynaklara göre Fenerbahçe, geçmişte uzun yıllar formasını giyen Mert Günok’un mevcut durumunu düzenli olarak değerlendiriyor. Yönetimin, tecrübeli kalecinin kulübüyle yaşayacağı sürecin netleşmesini beklediği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ’TA KADRO DIŞI SÜRECİ

36 yaşındaki milli kalecinin Beşiktaş’ta teknik ve idari kararlar doğrultusunda kadro dışı bırakılması, transfer ihtimallerini gündeme taşıdı. Bu gelişmenin ardından Günok’un geleceğiyle ilgili birçok senaryo konuşulmaya başlandı.

ŞARTLAR OLUŞURSA YENİDEN İMZA

Fenerbahçe cephesinde, ekonomik koşullar ve sportif ihtiyaçların örtüşmesi halinde transfer için somut adımlar atılabileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin, tecrübesi ve ligi yakından tanıması nedeniyle Günok’u “hazır bir seçenek” olarak gördüğü aktarılıyor.

MERT GÜNOK İÇİN ESKİ KAPI ARALANABİLİR

Fenerbahçe altyapısından yetişip uzun yıllar kulübe hizmet eden Günok’un, kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor. Futbol kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde, olası bir kaleci transferinde Günok’un adının güçlü adaylar arasında yer aldığı yorumları yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi