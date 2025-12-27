Esenyurt’ta servis minibüsü kazası: Şarampole devrildi, 4 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Esenyurt’ta yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan bir servis minibüsü yol kenarındaki boş alana devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Seyir halindeki bir servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

KAZA NAZIM HİKMET BULVARI’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Esenyurt’un Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşandı. Yağışlı hava koşulları nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, yol kenarındaki boş araziye devrildi.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca 7 kişinin yaralandığı, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi