CHP’de adaylık tartışması: Özgür Özel’den “cumhurbaşkanlığı” iddialarına net yanıt

CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının adaylık ofisinden kaldırılması, gözleri Genel Başkan Özgür Özel’e çevirdi. Günlerdir kulisleri meşgul eden “adaylık” iddialarına ilk kez bu kadar açık yanıt veren Özel, partisinin yol haritasını net ifadelerle ortaya koydu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken, Genel Başkan Özgür Özel iddialara doğrudan yanıt verdi. Adaylık ofisinde Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının kaldırılmasının ardından başlayan spekülasyonlara değinen Özel, kendi ismi üzerinden yürütülen senaryoları reddetti.

“BENİM ADAYIM EKREM İMAMOĞLU”

Bir röportajda yöneltilen “Cumhurbaşkanı adayı siz misiniz?” sorusuna açık bir yanıt veren Özel, mevcut tabloda CHP’nin adayının değişmediğini vurguladı. Özel, “Bugün itibarıyla benim adayım Ekrem İmamoğlu’dur” diyerek, adaylık iddialarına kapıyı net şekilde kapattı.

“ENGELLEME OLURSA KARAR TABLODAN ÇIKAR”

Özel, olası hukuki veya idari engellemeler gündeme gelirse sürecin kapalı kapılar ardında yürütülmeyeceğini belirtti. CHP’nin böyle bir durumda adayını geniş katılımlı ve şeffaf bir yöntemle belirleyeceğini söyleyen Özel, “Partimiz, halkın iradesini yansıtacak şekilde hareket eder” mesajını verdi.

“BENİM ADAYLIK GİBİ BİR NİYETİM HİÇ OLMADI”

Cumhurbaşkanlığı için kişisel bir hedefi bulunmadığını yineleyen Özel, “İlk günden beri cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam yok” ifadelerini kullandı. CHP’nin temel önceliğinin, seçimi kazanabilecek güçlü bir adayla yola çıkmak olduğunu dile getirdi.

“CHP’NİN ADAYI ERDOĞAN’I YENECEK GÜÇTE OLACAK”

Özel, tartışmaların odağındaki asıl meselenin isim değil, kazanacak bir profil olduğunu vurguladı. CHP’nin göstereceği adayın, Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kazanabilecek nitelikte olacağını söyleyen Özel, “Bu parti kimle kazanacaksa onun arkasında durur” dedi.

ADAYLIK POLEMİĞİ ŞİMDİLİK KAPANMIŞ GÖRÜNÜYOR

Özgür Özel’in açıklamalarıyla birlikte CHP’de genel başkanın aday olacağı yönündeki iddialar şimdilik rafa kalkmış oldu. Parti yönetiminin mevcut stratejisinin Ekrem İmamoğlu üzerinden ilerlediği, olası bir engelleme durumunda ise sürecin yeniden şekilleneceği mesajı net biçimde verildi.

