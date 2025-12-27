Arjantin basınından Icardi iddiası: “Bu transfer söylentisi kapandı”

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında Arjantin’den gelen açıklamalar, transfer söylentilerine net bir nokta koydu. Arjantinli gazeteciler, Icardi’nin ülkesine dönüş iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Galatasaray’da gözler bir süredir Mauro Icardi’nin geleceğine çevrilmişti. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla takip ettiği süreçle ilgili Arjantin basınından gelen yorumlar, transfer iddialarının büyük ölçüde spekülasyondan ibaret olduğunu ortaya koydu.

RİVER PLATE İDDİALARINA NET YANIT

Arjantin futbol kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen “Icardi River Plate’e dönebilir” iddiası, ülkenin önde gelen spor gazetecileri tarafından yalanlandı. Gazeteci Renzo Pantich, yıldız futbolcunun bu yaz Arjantin’e transfer olmasının gündemde olmadığını belirterek, taraflar arasında herhangi bir resmi temasın kurulmadığını ifade etti.

Pantich, River Plate yönetimi ile Icardi arasında bir görüşme yapılmadığını vurgulayarak, “Bu konu artık kapandı, ortaya atılan senaryoların sahada bir karşılığı yok” değerlendirmesinde bulundu.

“AVRUPA’DAN AYRILMASI BEKLENMİYOR”

Bir diğer Arjantinli gazeteci Hernán Castillo ise Icardi’nin Avrupa kariyerini sürdürme niyetinde olduğunu belirtti. Castillo’ya göre River Plate cephesi, oyuncunun transferiyle hiçbir zaman ciddi şekilde ilgilenmedi ve teknik heyetin de bu yönde bir talebi olmadı.

Castillo, kulübün saha dışı gündemlerden uzak durmak istediğini aktarırken, transfer söylentilerinin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını savundu.

GALATASARAY CEPHESİNDE SESSİZLİK

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi’nin sözleşmesiyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Kulüp kaynaklarından gelen bilgiler, tarafların sezon sonuna kadar mevcut durumu korumayı planladığı yönünde. Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcunun performansına göre ilerleyen süreçte yeni bir sözleşme planlaması yapabileceği konuşuluyor.

GÜNDEM SPEKÜLASYON, TABLO NET

Arjantin basınından gelen son değerlendirmeler, Icardi’nin Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili söylentilerin büyük ölçüde medya kaynaklı olduğunu gösterdi. Şu aşamada yıldız golcünün odağının sahada kalmak olduğu, transfer iddialarının ise kısa vadede somut bir karşılık bulmadığı ifade ediliyor.

