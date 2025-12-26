Ankara’daki uçak kazasıyla ilgili çarpıcı iddia: İstihbarat sabotajı ihtimali masada mı?

Libya Genelkurmay Başkanı’nın da yaşamını yitirdiği Ankara’daki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken bir sabotaj iddiası gündeme geldi. Uçağın bayrak ve teknik geçmişi üzerinden Mossad ve İngiliz istihbaratına dair ihtimaller tartışılırken, gözler kara kutudan çıkacak verilere çevrildi.

Ankara’da düşen ve Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma sürerken, olayın perde arkasına dair yeni iddialar kamuoyunda yankı uyandırdı. Fransız yapımı Falcon 50 tipi jetin Malta bayraklı olması, kazanın teknik bir arıza mı yoksa dış müdahale mi olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İSTİHBARAT SABOTAJI İHTİMALİ TARTIŞILIYOR

Bazı güvenlik ve medya çevrelerinde dile getirilen iddiaya göre, uçağın elektrik sistemine daha önce yerleştirildiği öne sürülen bir aparatın, dışarıdan gönderilen sinyalle devreye sokulmuş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Bu senaryoda, Malta’nın geçmişte çeşitli istihbarat operasyonlarında merkez ülke olarak kullanılması dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

İDDİA MEDYA YORUMU OLARAK GÜNDEME GELDİ

Söz konusu olasılık, bir köşe yazısında dile getirilirken, resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir bulguya henüz işaret edilmedi. Yetkililer, iddiaların teknik verilerle desteklenmeden kesinlik kazanamayacağını vurguluyor.

KARA KUTU RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Kazaya ilişkin en kritik delil olarak görülen kara kutunun incelenmesiyle birlikte, Türkiye, Libya ve Fransa’dan oluşan teknik ekiplerin hazırlayacağı kaza-kırım raporunun sürece netlik kazandırması bekleniyor. Uçağın bakım geçmişi, elektrik ve aviyonik sistemleri ile son uçuş verileri ayrıntılı şekilde analiz edilecek.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ YÜRÜTÜLÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, enkaz alanı güvenlik çemberine alınırken, tüm parçalar delil niteliğiyle muhafaza altına alındı. Pilotların uçuş öncesi durumu, teknik ekiplerin bakım süreçleri, kule–uçak telsiz kayıtları ve hava koşulları da dosya kapsamında inceleniyor.

TÜM OLASILIKLAR MASADA

Savcılık ve teknik bilirkişiler, kazanın olası nedenlerini; yapısal arıza, bakım ihmali, insan hatası veya dış müdahale ihtimallerini dışlamadan değerlendiriyor. Nihai sonucun, hazırlanacak bilimsel ve teknik raporlar doğrultusunda netleşeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi