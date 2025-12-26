Trump duyurdu: ABD ordusu Nijerya’da DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenledi

ABD, Afrika’da terörle mücadele kapsamında yeni bir askeri adım attı. Başkan Donald Trump, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Nijerya’nın kuzeybatısında DEAŞ bağlantılı hedeflere yönelik saldırı düzenlediğini kamuoyuna duyurdu.

SALDIRI EMRİ DOĞRUDAN BAŞKOMUTANDAN

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, operasyon emrini başkomutan sıfatıyla verdiğini belirtti. Açıklamasında, Nijerya’da özellikle Hristiyan sivillere yönelik saldırıların uzun süredir yakından takip edildiğini vurgulayan Trump, bu konuda daha önce net uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

“UYARMIŞTIM, KARŞILIĞI BU GECE VERİLDİ”

ABD Başkanı paylaşımında, “Bu terör unsurlarını defalarca uyardım. Sivillere yönelik katliamlar sona ermezse ağır sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledim. Bu gece, o uyarının karşılığı verildi” ifadelerini kullandı.

PENTAGON KOORDİNASYONUYLA OPERASYON

Operasyonun ABD Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü aktaran Trump, saldırıların hedef odaklı ve planlı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Trump, “Birden fazla kusursuz operasyon başarıyla tamamlandı” diyerek askeri sürecin detaylarına dikkat çekti.

“RADİKAL TERÖRE ALAN TANIMAYACAĞIZ”

Trump açıklamasının devamında, radikal terör örgütlerinin Afrika’da güç kazanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. DEAŞ’ın sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde ABD’nin yeni askeri adımlar atmaktan çekinmeyeceğini de sözlerine ekledi.

