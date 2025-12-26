Futbolda bahis soruşturması genişledi: Erden Timur dahil 29 kişi için gözaltı kararı

İstanbul merkezli yürütülen futbolda bahis soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un da bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 14 futbolcu ve bir TFF çalışanının da yer aldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, kamuoyunda tanınan isimlerin de yer aldığı toplam 29 kişi için gözaltı kararı alındı.

ERDEN TİMUR HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında, daha önce Galatasaray yönetiminde görev alan Erden Timur da bulunuyor. Savcılık kaynakları, Timur’un banka hesaplarında tespit edilen şüpheli finansal hareketler nedeniyle soruşturma dosyasına dahil edildiğini bildirdi.

14 FUTBOLCU VE BİR TFF ÇALIŞANI LİSTEDE

Başsavcılık açıklamasına göre gözaltı kararı verilenler arasında aktif futbolcular da yer alıyor. Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynadığı iddia edilen 14 futbolcu hakkında işlem başlatılırken, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan bir personelin de şüpheliler arasında olduğu belirtildi.

MASAK VE HTS KAYITLARI DOSYADA

Soruşturmanın temelini; MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, banka hesap hareketleri, HTS analizleri ve daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller oluşturuyor. Savcılık, özellikle şüpheli para transferleri ile bahis hesapları arasındaki bağlantılara dikkat çekti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON 11 İLDE YAPILDI

Savcılık talimatıyla İstanbul merkezli olmak üzere 11 farklı ilde sabah saatlerinde eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltı kararlarının, 6222 sayılı Kanun ile birlikte 7258 ve 5549 sayılı kanunlara muhalefet şüphesiyle alındığı aktarıldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, gözaltı işlemlerinin ardından şüphelilerin savcılıktaki ifade süreçlerinin başlatılacağını ve soruşturmanın yeni deliller doğrultusunda genişleyebileceğini belirtti. Başsavcılık, kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirilmeye devam edileceğini duyurdu.

