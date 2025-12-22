MİT’ten sınır ötesi operasyon: DEAŞ’ın intihar eylemcisi Türkiye’de

Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ adına intihar saldırısı hazırlığında olan Mehmet Gören’i Afganistan–Pakistan hattında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Türkiye’nin terörle mücadelesi sınırların ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü son operasyon, DEAŞ’ın eylem planlarını hedef alan kritik bir hamle olarak kayıtlara geçti.

AFGANİSTAN–PAKİSTAN HATTINDA NOKTA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DEAŞ’ın sözde yöneticileri arasında yer alan Mehmet Gören’i uzun süreli istihbari takibin ardından Afganistan–Pakistan sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonun tamamen gizlilik içinde gerçekleştirildiği belirtildi.

İNTİHAR EYLEMİ İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Güvenlik kaynaklarına göre Mehmet Gören, DEAŞ tarafından intihar saldırısı düzenlemek üzere özel olarak görevlendirildi. Şüphelinin örgüt içindeki konumu ve temas ağı nedeniyle yüksek risk grubunda yer aldığı, bu nedenle operasyonun öncelikli hedefler arasında bulunduğu ifade edildi.

TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Yakalanmasının ardından Mehmet Gören, güvenli şekilde Türkiye’ye getirildi. İlk sorgulamalarda örgütün eylem planları, lojistik yapılanması ve bağlantılarına dair önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Elde edilen istihbaratın, muhtemel saldırıların önlenmesinde kritik rol oynadığı vurgulandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Yetkililer, bu operasyonun Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yurt içinde ve dışında yürüttüğü kesintisiz mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti. DEAŞ başta olmak üzere tüm terör yapılanmalarına yönelik operasyonların aynı kararlılıkla devam edeceği mesajı verildi.

