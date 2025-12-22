CHP–DEM Parti temasının ardından Özgür Özel’den Leyla Zana mesajı: “Bu dil kabul edilemez”

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen DEM Parti görüşmesi sonrası konuşan CHP lideri Özgür Özel, Leyla Zana’ya yönelik hakaret içeren tezahüratlara sert tepki gösterdi ve ortak barış vurgusu yaptı.

DEM Parti’nin İmralı heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında bugün CHP Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmeye CHP adına Genel Başkan Özgür Özel katılırken, DEM Parti heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN KEYLA ZANA TEPKİSİ

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özel, geçtiğimiz günlerde Leyla Zana hakkında stadyumlarda dile getirilen küfürlü söylemleri sert bir dille eleştirdi. Özel, bu tarz ifadelerin toplum vicdanında yeri olmadığını belirterek, bir kadının ve annenin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özel, söz konusu olay nedeniyle duyduğu rahatsızlığı daha önce de dile getirmek istediğini ancak yoğun gündem nedeniyle doğrudan iletişim kuramadığını ifade etti.

“BU ANLAYIŞ NE KÜLTÜRÜMÜZE NE İNANCIMIZA SIĞAR”

CHP lideri açıklamasında, toplumu kutuplaştıran ve siyaseti hakaret diliyle besleyen yaklaşımlara kapı aralanmaması gerektiğini vurguladı. Spor alanlarının siyasal nefret söylemleri için kullanılmasının tehlikeli olduğuna dikkat çeken Özel, bu tarz davranışların Anadolu’nun değerleriyle örtüşmediğini dile getirdi.

KOMİSYON TOPLANTISI VE SÜREÇ VURGUSU

Özel ayrıca, aynı gün saat 16.00’da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan beş kişilik bir heyetin, sürece ilişkin komisyon raporunun yazım aşamasını ele almak üzere toplanacağını açıkladı. CHP’yi bu toplantıda Grup Başkanvekili Murat Emir’in temsil edeceği belirtildi.

DEM PARTİ: “CHP’NİN YAPICI TUTUMU KRİTİK”

DEM Parti heyeti adına konuşan Pervin Buldan, yapılan görüşmenin son derece verimli geçtiğini ifade ederek, Kürt meselesinin partiler üstü bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. Buldan, uzun yıllar süren çatışmalı sürecin tekrar etmemesi için siyaset kurumunun ortak irade göstermesi gerektiğini söyledi.

MİTHAT SANCAR: “BU SÜRECİN DİLİ MÜNAZARA DEĞİL MÜZAKEREDİR”

Heyette yer alan Mithat Sancar ise, sürecin doğal olarak eleştiriler ve farklı bakış açıları barındırabileceğini ancak temel yaklaşımın karşılıklı diyalog olması gerektiğini dile getirdi. Sancar, demokratik zeminde yürütülen müzakerelerin toplumsal barış için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

