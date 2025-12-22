Okan Buruk iddiasına savcılıktan net yanıt: “İfadeye çağrılma söz konusu değil”

Gazeteci Sevilay Yılman’ın, tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin beyanları üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ifadeye çağrılabileceğini öne sürmesinin ardından, savcılık kaynakları iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturmasına ilişkin tartışmalar sürerken, bu kez Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un adının da dosyaya gireceği yönünde bir iddia gündeme taşındı. Ancak iddiaya kısa süre içinde yalanlama geldi.

İDDİA CANLI YAYINDA DİLE GETİRİLDİ

Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı bir programda, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci’nin ifadeleri doğrultusunda Okan Buruk’un da ifadeye çağrılabileceğini öne sürdü.

SAVCILIK KAYNAKLARI: “GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Konu kısa sürede sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı bulurken, başsavcılık kaynaklarından yapılan değerlendirmede gelinen aşamada Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağına dair iddianın doğru olmadığı belirtildi.

