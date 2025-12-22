Savcılık dosyasındaki yazışmalar gündemde: Saran–Cebeci mesajları tartışma yarattı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında dosyaya giren mesajlaşmalar, Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasındaki ilişkiye dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Yazışmalar savcılıkta tek tek soruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Sadettin Saran ile tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci arasında geçen özel mesajlaşmaların dava dosyasına girmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Savcılık, yazışmalardaki ifadelerin içeriğini ayrıntılı biçimde incelemeye aldı.

DOSYAYA GİREN MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına yansıyan yazışmalarda, iki isim arasında samimi ve dikkat çekici ifadelerin yer aldığı görüldü. Doğum günü kutlaması üzerinden başlayan mesajlaşmalarda kullanılan dil, savcılık tarafından özellikle mercek altına alındı. Mesajlarda geçen bazı ifadelerin, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

SAVCILIK MESAJLARI TEK TEK SORDU

Savcılık makamı, yazışmalarda yer alan ve uyuşturucu çağrışımı yaptığı ileri sürülen ifadelerle ilgili olarak Sadettin Saran’dan ayrıntılı açıklama istedi. Saran, ifadesinde bu mesajların gerçek bir madde kullanımına ya da teminine işaret etmediğini savundu.

“METAFOR VE ESPRİ” SAVUNMASI

Sadettin Saran, savcılığa verdiği ifadede, mesajlarda geçen bazı kelimelerin izledikleri filmlerden esinlenilerek yapılan şakalar olduğunu öne sürdü. Yazışmaların açık ve gizlenmeden yapılmış olmasının da bu durumun kanıtı olduğunu belirten Saran, herhangi bir uyuşturucu faaliyetiyle bağlantısının bulunmadığını ifade etti.

EV ARAMALARINA DA AÇIKLAMA GETİRDİ

Dosyada yer alan arama tutanaklarına ilişkin de konuşan Saran, evlerinde ele geçirilen maddelerin uyuşturucu olmadığını, bunların kahve, lavanta ve bitkisel ürünlerin yakılmasından kalan kalıntılar olduğunu dile getirdi. Cam kavanozda bulunan tozların ise kızına ait ilaçlardan kaynaklandığını belirtti ve kriminal inceleme sonuçlarının beklenmesini talep etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ela Rümeysa Cebeci’nin tutukluluğu devam ederken, savcılık hem dijital materyaller hem de mesajlaşmalar üzerinden incelemesini sürdürüyor. Dosyada yer alan yazışmaların suç unsuru taşıyıp taşımadığı, yapılacak teknik ve hukuki değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

