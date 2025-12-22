Takvim daralırken SDG hamlesi: Entegrasyon sürecinde kritik günler

Yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması gereken SDG’nin süreci ertelemeye yönelik yeni bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Ankara ve Şam ise gecikmeye karşı sert seçenekleri masada tutuyor.

Suriye’de silahlı yapılanmaların devlet çatısı altına alınmasını öngören entegrasyon sürecinde kritik bir dönemece girildi. SDG ile Şam yönetimi arasında mart ayında imzalanan mutabakatta takvim açıkça belirtilmesine rağmen, sahadaki gelişmeler sürecin planlandığı gibi ilerlemediğini ortaya koyuyor. Yıl bitimine sayılı günler kala, örgütün entegrasyonu ertelemeye dönük adımlar attığı iddia ediliyor.

SÜRE NETTİ, UYGULAMA GECİKTİ

10 Mart’ta varılan mutabakatta SDG’nin, askeri ve idari yapısını yıl sonuna kadar Suriye devlet kurumlarına devretmesi kararlaştırılmıştı. Ancak geçen aylara rağmen somut ilerleme sağlanamadı. Aksine, örgütün kontrolündeki bölgelerde Şam yönetiminin etkisinin sınırlı kaldığı, sahada ise zaman zaman gerginliklerin yaşandığı ifade ediliyor.

UZATMA HESABI VE BÖLGESEL DENKLEM

Güvenlik kaynaklarına yansıyan bilgilere göre SDG, anlaşmanın fiili süresinin bir yıl olduğu tezini öne sürerek entegrasyonun 2026 Mart ayına kadar uzatılmasını hedefliyor. Bu yaklaşımın arkasında, bölgedeki güç dengelerini değiştirecek uluslararası destek beklentisinin bulunduğu ileri sürülüyor.

ANKARA VE ŞAM’DAN ORTAK DURUŞ

Türkiye ve Suriye yönetimlerinin, sürecin bilinçli biçimde ağırdan alındığı görüşünde olduğu belirtiliyor. Ankara’nın, entegrasyonun gecikmesinin yeni güvenlik riskleri doğuracağı yönünde net mesajlar verdiği, Şam yönetimiyle temasların bu çerçevede sürdüğü kaydediliyor.

ASKERİ SEÇENEKLER DE GÜNDEMDE

Diplomatik kanallar işletilmeye devam ederken, olası senaryolar arasında ortak güvenlik adımları da yer alıyor. Yetkililer, yıl bitmeden somut ve geri dönülmez adımlar atılmaması halinde sahadaki dengelerin farklı yöntemlerle yeniden şekillendirilebileceğini vurguluyor.

GÖZLER YIL SONUNA ÇEVRİLDİ

Önümüzdeki günlerin, Suriye’deki entegrasyon sürecinin geleceğini belirleyeceği ifade ediliyor. SDG’nin atacağı adımlar kadar, Ankara ve Şam’ın ortak tavrının da sürecin seyrinde belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi