Acun Ilıcalı’dan Survivor 2026 hamlesi: Ünlüler kadrosu ilk kez görücüye çıktı

Survivor 2026’ya sayılı günler kala Acun Ilıcalı, yarışmanın Ünlüler takımına ait ilk tanıtım videosunu paylaştı; kadro kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yeni yılın en çok beklenen yarışmalarından Survivor 2026 için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026’da ekrana gelmesi planlanan yarışma öncesinde yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, bu kez Ünlüler takımına ait ilk tanıtımı izleyiciyle buluşturdu.

ÜNLÜLER TAKIMI İLK KEZ TANITILDI

Daha önce Gönüllüler ekibinin tanıtım videosunu paylaşan Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Survivor 2026 Ünlüler kadrosunu resmen duyurdu. Kısa tanıtım videosu, yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü ve binlerce etkileşim aldı.

SURVIVOR 2026 KADROSU NETLEŞİYOR

Açıklanan bilgilere göre Survivor 2026 Ünlüler takımında şu isimler yer alıyor:

Bayhan, Keremcem, Serhan Onat, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Meryem Boz ve Seren Ay Çetin.

Gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt ve Nisanur Güler bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA HEYECAN YÜKSELDİ

Ünlüler takımının tanıtımının ardından Survivor hayranları sosyal medyada kadroyu tartışmaya başladı. Yarışmacı seçimleri, olası rekabetler ve performans tahminleri şimdiden gündemin üst sıralarına taşındı.

İLK BÖLÜM TARİHİ BELLİ

Survivor 2026’nın ilk bölümü, planlandığı takdirde 1 Ocak 2026’da izleyiciyle buluşacak. Tanıtımların art arda gelmesiyle birlikte yarışma, sezon başlamadan bile televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımları arasına girmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi