Türk araştırmacıdan küresel tıp dünyasında dönüm noktası: Akciğer kanserine yönelik yeni ilaça FDA izni

Türk bilim insanı Gizem Karslı Uzunbaş’ın geliştirdiği akciğer kanseri ilacı, FDA onayı alarak klinik deneme aşamasına geçti.

ABD’de dünyanın en saygın bilim merkezlerinden MIT ve Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Gizem Karslı Uzunbaş, akciğer kanseri tedavisinde çığır açabilecek bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık altı yıl süren yoğun araştırma sürecinin ardından geliştirilen yeni ilaç adayı, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay alarak klinik deneme aşamasına geçme hakkı kazandı.

ALTI YILLIK ARAŞTIRMA RESMİ EŞİĞİ AŞTI

Gizem Karslı Uzunbaş’ın, Broad Enstitüsü çatısı altında yürüttüğü çalışmalarda, akciğer kanserinin ilerlemesine neden olan temel hücresel süreçler hedef alındı. Geliştirilen molekül, hastalığın kaynağına doğrudan müdahale eden yapısıyla mevcut tedavilere kıyasla daha seçici ve kontrollü bir etki sunmayı amaçlıyor.

Laboratuvar ve preklinik aşamalarda elde edilen güçlü veriler, ilacın FDA değerlendirme sürecine girmesini sağladı. Kurumdan çıkan onay, ilacın artık insan üzerinde test edilebileceği anlamına geliyor.

KLİNİK DENEMELERİN YOLU AÇILDI

FDA izniyle birlikte ilaç adayı, güvenlik ve etkinlik odaklı klinik deneme sürecine resmen girecek. Uzmanlara göre bu aşama, ilacın gerçek hasta gruplarında nasıl bir sonuç verdiğini ortaya koyacak kritik bir dönemi temsil ediyor.

Yeni tedavinin özellikle:

Standart tedavilere yanıt vermeyen hastalar için alternatif oluşturması

Tedavi direnci gelişmiş vakalarda yeni bir seçenek sunması

Yan etki riskini azaltması

bekleniyor.

AKCİĞER KANSERİNE KARŞI YENİ BİR UMUT

Dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olan akciğer kanseri, uzun süredir daha etkili ve hedefe yönelik tedavilere ihtiyaç duyulan alanların başında geliyor. Uzunbaş’ın geliştirdiği bu yeni ilaç yaklaşımı, yalnızca bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda milyonlarca hasta için umut vadeden bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI BİLİM SAHNESİNDE TÜRK İMZASI

FDA onayıyla taçlanan bu çalışma, Türk bilim insanlarının küresel sağlık ve biyoteknoloji alanındaki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Gizem Karslı Uzunbaş’ın başarısı; disiplinli araştırmanın, uzun soluklu emeğin ve bilimsel kararlılığın uluslararası ölçekte nasıl karşılık bulduğunun güçlü bir örneği olarak kayıtlara geçti.

