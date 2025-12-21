Maç bitti, tansiyon düşmedi: Frank Lampard’a sahada sert tepki

Championship’te Southampton–Coventry City maçının ardından yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti. Frank Lampard’ın sevinci, rakip oyuncuların tepkisine neden oldu.

İngiltere Championship’te oynanan Southampton–Coventry City karşılaşması, skorundan çok bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlikle gündeme geldi. EFL Championship’in 22. haftasında sahaya çıkan iki takım arasında, maç sonu yaşanan olaylar kısa süreli kavgaya dönüştü.

10 KİŞİYLE GELEN PUAN

Mücadelede Coventry City, ikinci yarının hemen başında bir oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Buna rağmen konuk ekip, karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrılarak önemli bir puan elde etti.

LAMPARD’IN SEVİNCİ GERGİNLİĞİ TETİKLEDİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard, deplasman tribününe yönelerek taraftarlarını selamladı ve alınan sonucu kutladı. Bu anlar, ev sahibi Southampton futbolcularının sert tepkisine yol açtı.

SAHA İÇİNDE KOVALAMA VE ARBEDE

Bazı Southampton oyuncuları, Lampard’ın sevincini provoke edici bulunca deneyimli teknik adamın üzerine yürüdü. Kısa süreli kovalamacanın ardından iki takım oyuncuları arasında itiş kakış yaşandı. Güvenlik görevlileri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle tansiyon kontrol altına alındı.

LAMPARD: “SEVİNMEK BENİM HAKKIM”

Karşılaşma sonrası konuşan Frank Lampard, yaşananlara temkinli ama net bir dille yaklaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, duygularını saklamayan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak şu mesajı verdi:

“Taraftarın önünde takımımı desteklemek ve sevincimi göstermek doğal. Sahada mücadele eden biziz. Duyguların yükseldiği anlar olabilir ama bu yaşananları geride bıraktım.”

FEDERASYONUN RAPORU BEKLENİYOR

Maç sonu yaşanan gerginliğin hakem raporlarına yansıdığı öğrenilirken, olaylarla ilgili disiplin süreci olup olmayacağı İngiltere Futbol Federasyonu’nun incelemesinin ardından netlik kazanacak.

