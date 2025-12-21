Gazze’de felaket büyüyor: Fırtına hasarlı binaları yerle bir etti, can kaybı arttı

Gazze Şeridi’nde günlerdir süren fırtına, daha önce saldırılarda zarar gören binaları çökertti; enkaz altında kalan sivillerden en az 18’i yaşamını yitirdi.

Orta Doğu’da insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi’nde bu kez doğa koşulları can aldı. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgârların etkisiyle, daha önce ağır hasar görmüş çok sayıda yapı çökerken, sivil kayıplar yaşandı.

FIRTINA, HASARLI YAPILARI ÇÖKERTTİ

Filistin Sivil Savunma ekiplerinin paylaştığı bilgilere göre, 10 Aralık’tan bu yana etkisini artıran fırtına nedeniyle Gazze genelinde 22 bina tamamen çöktü. Yapıların büyük bölümünün, daha önce bombardımanlarda ciddi hasar aldığı belirtildi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILAMADI

Yetkililer, yıkılan binaların enkazında kalan 18 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Arama-kurtarma çalışmalarının sınırlı imkânlarla sürdüğü, bazı bölgelere ise güvenlik gerekçesiyle ulaşılamadığı ifade edildi.

TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Sivil Savunma birimleri, saldırılar sonrası “oturulamaz” olarak sınıflandırılan yapılara geri dönen vatandaşlara acil uyarıda bulundu. Açıklamada, bu binaların derhal boşaltılması, daha güvenli alanlara geçilmesi ve resmi uyarıların dikkate alınması istendi.

SALDIRILARIN ARDINDAN ALTYAPI ÇÖKTÜ

Bölgede yaşanan çöküntülerin temelinde, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sonrası ağır şekilde zarar gören yapı stoku yer alıyor. Uzmanlar, sağlamlaştırılmamış hasarlı binaların olumsuz hava koşullarında büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Elektrik, temiz su ve barınma imkânlarının sınırlı olduğu Gazze’de, fırtınanın etkisiyle yaşanan bu yeni kayıplar insani tabloyu daha da ağırlaştırdı. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

