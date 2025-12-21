Ali Koç’tan Sadettin Saran’a net mesaj: “Fenerbahçe yalnız değildir”

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Sadettin Saran’a, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, kamuoyundaki tartışmaların odağında yer alırken, Fenerbahçe camiasından önemli bir destek mesajı geldi. Kulübün eski başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamayla Saran’ın ve kulübün yanında olduklarını açıkça dile getirdi.

SARAN SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla savcılığa çağrılan Sadettin Saran, ifadesinin ardından adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Süreç sonrası açıklama yapan Saran, devletin çağrısına her koşulda uyacağını vurgulayarak suçlamaları reddetti.

“DEVLET ÇAĞIRIRSA GELİRİZ”

Serbest kalmasının ardından konuşan Saran, kusursuz olmadığını ancak herhangi bir suç işlemediğini belirterek, “Devlet çağırırsa nerede olursak olalım geliriz” ifadelerini kullandı. Açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ALİ KOÇ’TAN AÇIK DESTEK

Gelişmeler sürerken Ali Koç’tan gelen açıklama dikkat çekti. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Koç, Fenerbahçe’ye ve Sadettin Saran’a yönelik desteğini net sözlerle ifade etti. Koç, kulüp zor günlerden geçerken tavır değiştirmeyeceklerini vurguladı.

“KALABALIKTA AYRI, TENHADA AYRI OLMAYACAĞIZ”

Ali Koç, açıklamasında camia içindeki tutuma da göndermede bulunarak, “Fenerbahçe’nin kötü gittiği dönemlerde farklı tavır alanlardan olmayacağız. Her şartta kulübümüzün ve Sadettin Saran’ın yanındayız” dedi.

AZİZ YILDIRIM GÖNDERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Koç’un sözlerinde, daha önce yaşanan tartışmalara da dolaylı bir atıf yer aldı. Eski başkan Aziz Yıldırım ile yaşanan geçmiş polemikler, bu açıklamayla yeniden gündeme geldi.

