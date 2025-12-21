İçişleri’nden ABB’ye soruşturma izni: Mansur Yavaş ve 39 üye için yeni karar

İçişleri Bakanlığı, Ankara’daki İncek planlarıyla ilgili “görevi kötüye kullanma” iddiası kapsamında Mansur Yavaş ve 39 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verdi; ABB ise sürecin “Gökçek dönemindeki usulsüz imar artışlarına engel olma” iddiasından doğduğunu savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 39 üye hakkında, Gölbaşı İncek Mahallesi’ndeki imar planlarına ilişkin yürütülen değerlendirmeler sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Karara ilişkin tartışmalar sürerken, belediye yönetimi iddialara karşı kapsamlı bir itiraz hazırlığında olduğunu duyurdu.

SORUŞTURMA İZNİ HANGİ DOSYAYA DAYANIYOR?

Haberlere yansıyan bilgilere göre soruşturma izni, İncek Mahallesi’nde yaklaşık 90 hektarlık alanı kapsayan planlara ilişkin yargı kararları ve sonrasında atıldığı belirtilen adımlar üzerinden verildi. Bakanlığın değerlendirmesinde, mahkeme kararlarının gereğinin yerine getirilmediği ve yeni meclis kararlarıyla farklı düzenlemelere gidildiği iddiası yer aldı.

ABB’DEN “İŞİN ASLI ŞUDUR” AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yayımladığı açıklamada, soruşturmanın “Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması” nedeniyle gündeme geldiğini savundu. ABB, Dodurga bölgesine yönelik “usulsüz imar artışının veto edilmesine” ilişkin kararın dosyanın odağında bulunduğunu belirtti.

“MÜFETTİŞ” İDDİASI VE HUKUKİ İTİRAZ VURGUSU

Belediye açıklamasında ayrıca, süreçte görev alan mülkiye müfettişi hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunduğu öne sürüldü; Yavaş’ın daha önce aynı isimle ilgili suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı. ABB, hukuki itirazların sürdüğünü ve ayrıntılı değerlendirmeyi itiraz süreci tamamlandıktan sonra paylaşacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi