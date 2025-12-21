Fenerbahçe’de derbi öncesi Talisca endişesi: Kulüpten sakatlık açıklaması

Eyüpspor galibiyetiyle zirveye çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesinde Anderson Talisca’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mücadelede Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran golleriyle skoru belirledi.

SAKATLIK 66. DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe adına can sıkan bir gelişme yaşandı. 66. dakikada adalesinde sorun hisseden Talisca oyuna devam edemedi ve yerini Oğuz Aydın’a bıraktı. Son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çeken Brezilyalı yıldızın durumu, teknik heyeti ve taraftarı endişelendirdi.

KULÜPTEN RESMİ SAĞLIK RAPORU

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Kulübü, Talisca’nın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan kontrollerde oyuncunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi. Kulüp, tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.

DERBİ ÖNCESİ SÜRE BELİRSİZLİĞİ

Sakatlığın ardından gözler Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin 23 Aralık’ta oynayacağı kritik derbi öncesinde Talisca’nın forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

“3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK” İDDİASI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Talisca’nın yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini aktardı. Bu süre, yıldız futbolcunun Beşiktaş derbisinde görev almasını zorlaştırıyor.

