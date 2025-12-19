Fatih Ürek bitkisel hayatta mı? Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan “bitkisel hayat” iddiası, canlı yayında duygusal anlara neden oldu.

Ekim ayında geçirdiği ciddi rahatsızlığın ardından yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı Fatih Ürek hakkında ortaya atılan yeni iddia, hem ekran başındakileri hem de program sunucularını derinden sarstı. Canlı yayında paylaşılan bilgi kısa sürede gündeme otururken, iddiaya menajerinden yanıt gecikmedi.

CANLI YAYINDA GELEN HABER DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU

15 Ekim 2025’te İstanbul’daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü açıklanmıştı. O tarihten bu yana yoğun bakımda tutulan sanatçının durumu, Gel Konuşalım programında gündeme geldi.

Program sırasında gelen bilgi üzerine Ece Erken büyük bir şaşkınlık yaşarken, kısa süreli bir yanlış anlaşılma stüdyoda tansiyonu yükseltti. Erken, canlı yayında “Son dakika bilgisi olarak bitkisel hayata gçtiği söyleniyor” ifadelerini kullandı.

STÜDYODA ŞOK: “NE SÖYLESEK BOŞ”

Canlı yayında duygularını kontrol etmekte zorlanan Nur Tuğba Namlı ise yaşananların ardından konuşmakta güçlük çekti. Namlı’nın “Ne söylesek boş” sözleri, stüdyodaki atmosferin ağırlığını gözler önüne serdi.

ÖZLEM GÜRSES DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Özlem Gürses, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede, Fatih Ürek’in zaman zaman gözlerini açıp kapatabildiğini ancak uzun süreli yatış nedeniyle vücudunda basıya bağlı yaralar oluştuğunu ifade etmişti. Bu açıklama, sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini ortaya koymuştu.

MENAJERİNDEN NET YALANLAMA GELDİ

Programda dile getirilen iddiaların ardından Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, kamuoyunu rahatlatan bir açıklama yaptı. Siliv, “Fatih Ürek’in bitkisel hayata girdiği yönündeki iddialar doğru değildir. Sağlık durumu stabildir. Umutla uyanmasını bekliyoruz” diyerek söylentilere son noktayı koydu.

Kaynak: Haber Merkez