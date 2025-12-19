Galatasaray’dan ses getirecek hamle! Griezmann transferi için planlar devrede

Galatasaray, Antoine Griezmann transferi için şartları zorlamaya hazırlanırken, 21 Ocak’taki Atletico Madrid maçı sürecin kaderini belirleyebilir.

Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid’in yıldız ismi Antoine Griezmann için transfer ihtimalini masaya yatırdı. Sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetli bir formülle Fransız futbolcuyu ikna etmeyi hedeflerken, 21 Ocak’taki kritik maç sürecin seyrini değiştirebilir.

YÖNETİM MALİYET HESABINA BAŞLADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da gündeme gelen son isim Antoine Griezmann oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, Atletico Madrid forması giyen tecrübeli yıldız için ön fizibilite çalışması yaptığı ve mali şartları değerlendirdiği öğrenildi. Yönetim, transferin gerçekleşmesi halinde kulüp bütçesini zorlayabilecek bir tabloyu da göze almış durumda.

YÜKSEK MAAŞLI TEKLİF SEÇENEĞİ

34 yaşındaki Fransız oyuncunun bonservis ve maaş beklentisinin yüksek olması nedeniyle Galatasaray’ın farklı bir formül üzerinde durduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Griezmann’ı ikna edebilmek adına yıllık ücret konusunda esnek davranabileceği ve cazip bir paket sunabileceği konuşuluyor.

GRIEZMANN’IN SEZON KARNESİ

Antoine Griezmann, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev aldı. Toplamda 1006 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübesi ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken Griezmann, Atletico’nun hücum hattındaki kilit isimlerinden biri konumunda.

OKAN BURUK’TAN TAKVİM VURGUSU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada transfer sürecine dair önemli bir detaya dikkat çekti. Buruk, yeni Şampiyonlar Ligi formatı nedeniyle 28 Ocak tarihine kadar mevcut kadro dengesinin korunmasının önemine işaret ederek, transfer planlamasının bu takvime göre şekillendiğini ifade etti.

21 OCAK MAÇI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde 21 Ocak’ta sahasında Atletico Madrid’i ağırlayacak. Kulüp çevrelerinde, bu karşılaşmanın yalnızca sportif değil, olası Griezmann transferi açısından da kritik bir temas noktası olabileceği değerlendiriliyor. Karşılaşma sonrası taraflar arasında temas ihtimali kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

