Çakal’dan olay itiraf! “Terbiyesiz sorular yüzünden yayını iptal ettirdim”

Rapçi Çakal’ın konuk olduğu bir yayında dile getirdiği “terbiyesiz sorular” çıkışı, yayınlanmayan bir programı yeniden tartışmaya açtı.

Rap müziğin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Çakal’ın bir programda yaptığı açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü rapçinin “yayınlanmasını engelledim” dediği programın hangisi olduğu merak edilirken, gözler aylar önce yaptığı bir açıklamayla dikkat çeken Berfu Yenenler’e çevrildi.

“YAYINLANMASINI İSTEMEDİM”

Arem ve Arman’ın programına konuk olan Çakal, daha önce katıldığı bir yayında yaşadığı rahatsızlığı ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Ünlü rapçi, söz konusu programla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir program çektik ama yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular vardı ki… Hayatımda böyle kötü bir misafirperverlik görmedim. Gerçekten iğrençti.”

“HAYATIMIN EN KÖTÜ DENEYİMLERİNDEN BİRİYDİ”

Çakal, yaşadıklarını sadece bir iletişim sorunu olarak değil, kişisel bir saygısızlık olarak gördüğünü belirterek, “Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir. Yayınlanmasını kesinlikle istemediğimi söyledim ve bölüm hiç yayınlanmadı” dedi.

GÖZLER BERFU YENENLER’E ÇEVRİLDİ

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Berfu Yenenler, yaklaşık olarak 8 ay önce programına konuk ettiği “çok ünlü” bir kişiyle ciddi şekilde anlaşmazlık yaşadıklarını ve sebepten dolayı çektikleri bölümü yayınlamadıklarını belirtmişti. Yenenler, o dönemde konuğun kimliğini paylaşmamıştı.

KULİSLERDE AYNI İSİM KONUŞULUYOR

Çakal’ın son açıklamalarıyla birlikte, Yenenler’in bahsettiği konuğun rapçi Çakal olabileceği iddiaları yeniden gündeme taşındı. Taraflardan henüz net bir doğrulama gelmezken, yaşananların perde arkası magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi