Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz hamle: Aktif siyasete veda kararı

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, son dönemde artan siyasi tartışmaların ardından aktif siyaset sahnesinden tamamen çekilme kararı aldığı ve yeniden bir görev ya da adaylık planlamadığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

SİYASİ AJANDASINI NOKTALADI

CHP’deki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları sonrası yaptığı “Partiyi temizleyin” çıkışıyla yeniden gündem olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu açıklamanın ardından aktif siyasete geri dönmeyeceği netleşti. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun ne yeniden genel başkanlık ne de başka bir siyasi pozisyon için hazırlığı bulunuyor.

ÖNCELİĞİ AİLESİ OLACAK

Kılıçdaroğlu’nun bu kararında kişisel nedenlerin de etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık süreciyle yakından ilgilenmek isteyen eski CHP liderinin, önümüzdeki dönemde zamanının büyük bölümünü ailesine ayıracağı ifade ediliyor.

İÇ SİYASETTEN UZAK, KÜRESEL GÜNDEME YAKIN

Türkiye Gazetesi’nde yer alan kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik’e ait hukuk ofisini çalışma alanı olarak kullanmaya başladı. Günlük iç siyaset tartışmalarından uzak durmayı tercih eden Kılıçdaroğlu’nun, küresel gelişmelere odaklanan yazı ve analizler kaleme almaya devam edeceği, zaman zaman da sosyal medya üzerinden değerlendirmeler paylaşacağı aktarılıyor.

“BENİM DÖNEMİMDE TAVİZ VERİLMEZDİ”

Yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde Kılıçdaroğlu’nun, genel başkanlığı döneminde CHP’nin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılmadığını vurguladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, bu tür iddialar karşısında geçmişte tereddütsüz şekilde adım atıldığını dile getirdiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi